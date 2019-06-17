أخبار مصر | على مساحة 7000 متر.. مخازن متحف الحضارة الأكثر أمنًا وتنظيمًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على مساحة 7000 متر.. مخازن متحف الحضارة الأكثر أمنًا وتنظيمًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منال غنام، مدير مخازن بالمتحف القومي للحضارة، إن مخازن المتحف على مساحة 7000 متر هي الأكثر تأمينًا، حيث لا يفتح باب المخزن سوى بمفتاح خاص، ثم ببصمة إصبع مدير المخزن ثم بعد الباب الأول يكون هناك باب ثان.

وأضافت غنام أن الباب الثاني يفتح بمفتاحه الخاص الذي يفضي للمخازن والتي تم تقسيمها حسب المادة الخام إلى 11 مخزن منهم مخزن واحد متنوع.

وأشارت إلى أن منطقة البدروم التي بها المخازن بها 300 كاميرا 360 درجة والمخازن مزودة بكاميرات نهارية وليلية.

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وجاء ذلك أثناء جولة تفقدية لوزير الآثار بالمتحف القومي للحضارة للوقوف على آخر التطورات به تمهيدًا لافتتاحه خلال عام 2019.

والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

والأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى ( قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 -قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 (، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال انارة والعرض المتحفي.