أخبار مصر | 'شوقي' ممثلًا للأعلى للإعلام في ورشة القومي لحقوق الإنسان حول المساعدة القانونية والشكاوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'شوقي' ممثلًا للأعلى للإعلام في ورشة القومي لحقوق الإنسان حول المساعدة القانونية والشكاوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الكاتب الصحفي جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، ممثلًا عن المجلس، في ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المساعدة القانونية والشكاوى)، والتي ينظمها المجلس القومي لحقوق الانسان، بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية. وتستهدف الورشة تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية وآليات تناول الشكاوى.

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