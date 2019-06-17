أخبار مصر | هشام الشريف مستشارًا إعلاميًا لنقيب الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام الشريف مستشارًا إعلاميًا لنقيب الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، قرارًا بتولي الكاتب الصحفي هشام يوسف هاشم الشريف مستشارًا إعلاميًا له، وذلك لخبرته في المجال الصحفي والإعلامي.

يذكر أن الكاتب الصحفي هشام الشريف بدأ حياته المهنية بمؤسسة روزاليوسف في مجلة صباح الخير، ثم انتقل إلى مجلة المصور بمؤسسة دار الهلال الصحفية ، ويتولى مسؤولية ملف الإعلام منذ نحو 10 سنوات.