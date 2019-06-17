أخبار مصر | مجلس "العلميين" يتهم النقيب بالاعتداء على مقر النقابة العامة بالألفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "العلميين" يتهم النقيب بالاعتداء على مقر النقابة العامة بالألفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم مجلس نقابة العلميين، الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، بالاعتداء على مقر النقابة العامة بالألفي.

وقال المجلس، في بيان له، أمس "لقد تم اليوم الاعتداء على مقر النقابة العامة بالألفي من قبل النقيب السابق ومعه بعض البلطجية أثناء دخول الموظفين، وأن الادعاءات بإصدار أي قرارات بالتمكين أو أي أحكام هي منافية للحقيقة ومحض افتراء، وتم الاعتداء على أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المقر".

وتابع البيان: أنه تم الاعتداء على بعض موظفي النقابة، ومنع دخول بعض الموظفين من الدخول، وغلق الأبواب، كما قام هؤلاء البلطجية بتكسير الأبواب الخاصة بهيئة مكتب النقابة واقتحام المكاتب والعبث بالمستندات.

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وأشار البيان الصادر عن مجلس نقابة العلميين، إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المسؤولة، وأعضاء المجلس في حالة انعقاد طارئ لاتخاذ اللازم.

وكانت أندلعت أزمة بين نقيب ومجلس نقابة العلميين، في مارس الماضي، حيث قرر كل طرف عزل الآخر، وسيطر المجلس على مقرات النقابة وقام بتغيير أقفالها، لإفشال عقد جميعة عمومية دعا إليها النقيب في 29 مارس، ثم وجه المجلس الدعوة لعقد المجلس جمعية عمومية في 12 أبريل الماضي.

واتخذ قرر بسحب الثقة من "المليجي"، لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية، وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب على الفترة الباقية من ولاية النقيب الحالي، لكن "المليجي" طعن على قرار فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات وقبلت المحكمة الإدارية العليا طعنه، وبالتالي ألغيت الانتخابات.