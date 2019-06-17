شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال بلا مأوى» بالسويس تنقذ 3 حالات تشرد وتنقلهم لدور رعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق أطفال بلامأوى، بمحافظة السويس، بإنقاذ مشرد، كان متواجد بمنطقة المثلث، وتبين خلال دراسة حالته أن المواطن يدعى «عصام ع.»، 50 سنة، يعاني من جلطة وشلل باليد والقدم، وقد تم طرده من المنزل من قبل أسرته من عدة أشهر.

وعلى الفور تحرك الفريق، وتم نقله إلى دار الحياة للإيواء، كما قام الفريق بإنقاذ سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا، تعاني من اضطرابات نفسية، ونقلها إلى مستشفى السويس العام.

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وقام الفريق بإنقاذ «زياد ي.»، 13 سنة، من حي الزهور، وتم نقله إلى دار قد الحياة ببورسعيد، وتبين خلال دراسة حالته أن الأم متوفية، والأب متزوج بأخرى، ولا ترغب بوجود الأطفال، والطفل يعاني من تفكك أسري.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج حماية الأطفال بلامأوى، في 14 محافظة، من خلال 17 وحدة متنقلة، تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية، لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa/

فريق اطفال بلامأوي بالسويس ينقذ اطفال ومشردين بلامأوي