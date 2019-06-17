شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل السيسي مع علم مصر عند النصب التذكاري للجندي المجهول ببيلاروسيا؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته لبيلاروسيا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، الذي يخلّد ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن بلادهم أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي يعرف باسم «الشعلة الخالدة».

وفي بداية الزيارة، وقف السيسي عند النصب التذكاري، تحديدًا أمام إكليل من الزهور مُحاطًا بعلم مصر، وقبل أداء التحية، توجّه السيسي نحو علم مصر، إذ قام بتعديل قماش العلم.

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وفيما بعد، تم إشعال الشعلة الخالدة تحت المسلة البالغ ارتفاعها 40 مترا بساحة النصر بالعاصمة مينسك في 3 يوليو 1961، وذلك تخليدا لذكرى جنود الجيش الأحمر وعناصر المقاومة الشعبية الذين سقطوا أثناء الحرب العالمية الثانية.

وبذلك أصبحت ساحة النصر مقصدا لمن يأتي لإحياء ذكرى ملايين الضحايا خلال الحرب العالمية الثانية، ووضع أكاليل من الزهور على الشعلة الخالدة.

كان الرئيس قد وصل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، الاثنين، في زيارة تستغرق 3 أيام، تشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.