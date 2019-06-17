شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: جاري تحديد مسربي امتحانات «الأحياء» و«الديناميكا» و«الفلسفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر بفريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إنه تم رصد تسريبات لامتحانات الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق، أنه جاري فحصها والتبين من صحتها.

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وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»: «جاري تحديد اللجنة التي تم تسريب تلك الامتحانات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية».

ويذكر أن صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نشرت نموذج أسئلة زعمت أنّه خاص بامتحان «الديناميكا» الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة حاليا.كما نشرت إحدى تلك الصفحات نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان «الأحياء»، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم حاليا.

وبعد مرور ساعة من امتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة تداول الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعمت لأسئلة الامتحان.