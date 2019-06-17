شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل بيانات الشقق المؤجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة، تقدم من خلال موقعها الرسمى، والتى تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، «إن إتاحة الخدمة جاءت تيسيراً على المواطنين، وتماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم في تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكتروني».

Advertisements

وتقدم الخدمة من من خلال موقع الوزارة الرسمى (https://www.moi.gov.eg)، وتمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتم أداء الخدمة بإستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، عن طريق الكروت الإئتمانية، أو شركات التحصيل غير النقدى، وقد تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة.

وأوضح البيان أن الراغبين في إستخدام الخدمة الجديدة، يمكنهم التعرف عليها وإتباع الخطوات الموضحة تفصيلاً على موقع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.