شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يكلف بسرعة إنهاء إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة الأثاث بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، الإثنين، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تابع الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث بحضور المهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، وعدد من مسئولي البنوك الممولة لأصحاب الورش بالمدينة.

وأضافت أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه مؤخرًا على حرص الدولة على استكمال خطوات تنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، باعتباره يمثل نقلة نوعية في توطين هذه الصناعة الهامة، واستخدام التقنيات الحديثة بها، والاستفادة من خبرة دمياط الكبيرة في هذا المجال وتوافر الأيدي العاملة بها.

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وذكرت أن رئيس الوزراء كلّف بسرعة الانتهاء من إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط، والإسراع بتسليم الورش التي تم التعاقد عليها وذلك لمن سددوا مقدم الحجز، وتسهيل الإجراءات التي تُمكنهم من سرعة افتتاح المشروع وتشغيل الورش.

وأشارت في تصريحات صحفية، أن مسئولو البنوك ينهون حالياً أوراق وإجراءات العملاء الذين استوفوا مستنداتهم، في ضوء الاتفاق مع البنوك المحلية لتمويل صغار الصناع، بينما سيتم التنسيق مع المحافظة والشركة لسرعة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لباقي العملاء، وتسليم الورش، وبدء التشغيل الفعلي.

يذكر أن دمياط تشهد استعدادات مكثفة بسبب الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي، التي يفتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية منها توسعات كهرباء غرب دمياط، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط وتسليم 194 عمارة بمشروع دار مصر بمدينة دمياط الجديدة واستكمال المرحلتين الأولى والثانية.

كما سيفتتح مدينة الأثاث بمنطقة شطا، التي تُعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فداناً، وتحظى الورش الصناعية بالمدينة بعدة مزايا، منها تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دولياً، فضلاً عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية.