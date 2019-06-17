شكرا لقرائتكم خبر عن وفد فرنسي يزور «كاتدرائية الإسكندرية».. ويلتقي أسر «شهداء المرقسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد فرنسى رفيع المستوى، الإثنين، كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، في إطار زيارة رسمية للمحافظة .

وقال القمص إبرام إيميل الوكيل البابوى وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى في تصريحات لـ«لمصري اليوم»، إن الوفد ضم رونو موزولييه رئيس إقليم جنوب فرنسا ترافقه جانينا هيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية حيث تأتى الزيارة في إطار التعاون المشترك بين اقليم جنوب فرنسا ومدينة الإسكندرية.

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وأوضح «إيميل» أنه قدم شرحا وافياً للوفد الفرنسى أكد خلاله أن الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية تعد أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في مصر واصطحبهم في زيارة ميدانية للكنيسة المرقسية حيث تم استعراض تاريخ الكنيسة والتقاط الصور التذكارية كما تفقد الوفد المعالم التاريخية والأيقونات المقدسة والمذابح الموجودة في الكاتدرائية.

وعقب الاستقبال ألقى «ايميل» كلمة مقتضبة بالمقر البابوى بالكاتدرائية رحب فيها بالحضور وعن سعادته بهذه الزيارة كما القى رونو كلمة اعرب فيها عن سعادته بوجوده في هذا المكان العريق وعن العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين.

وخلال الزيارة التقى الوفد الفرنسى عددًا من أسر شهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية، وتم التقاط الصور التذكارية مع اسر الشهداء.

وفى نهاية اللقاء أهدى القمص إبرام إيميل أيقونة تعبيرية لرحلة العائلة المقدسة للوفد الفرنسي.