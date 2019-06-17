شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل إلى مينسك في زيارة لبيلاروسيا لتوسيع التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، الاثنين، في زيارة تستغرق 3 أيام، تشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة مينسك التوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة.

كما سيحظى الشق الاقتصادي والاستثماري بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقي الرئيس مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسئولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كافة أنحاء الجمهورية.

تأتي زيارة الرئيس السيسي لبيلاروسيا لتعطي دفعة جديدة للعلاقات المتنامية بين البلدين، وهناك تاريخ ممتد من العلاقات الطيبة بين مصر وبيلاروسيا، فقد تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية يبن البلدين في أول فبراير 1992، وتم افتتاح سفارة بيلاروسيا لدى مصر في أغسطس 1997.

أما مصالح مصر لدى الجانب البيلاروسي، فيمثلها السفير المصري لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا إيهاب نصر.

وجرت زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، ففي يونيو 1998 ويناير 2017، قام رئيس جمهورية بيلاروسيا بزيارتين رسميتين إلى مصر.

وفي سبتمبر 2015، التقى رئيس جمهورية بيلاروسيا مع الرئيس السيسي على هامش الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقام بزيارات رسمية لمصر كل من نائب رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا عام 1996 ووزير الخارجية في أعوام 1998 و1999 و2006 و2009، وزير الصناعة عام 2017، وزير الزراعة عام 2017، وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة عام 2017، وزير التجارة في عامي 2003 و2016، وزير الاتصالات عام 2018، وزير الثقافة 2004 و2008، وزير الداخلية عام 2006، رئيس لجنة الدولة للعلوم والتكنولوجيا عام 2000، نائب رئيس لجنة الدولة العسكرية الصناعية في عامي 2015 و2018، ورئيس اتحاد النقابات البيلاروسي عام 2018.

بينما زار جمهورية بيلاروسيا كل من رئيس مجلس النواب المصري عام 2018، وزير الخارجية عام 2017، وزير التجارة والصناعة في عامي 2014 و2017، وزير النقل عام 2017، وزير الدولة للإنتاج الحربي عام 2017، نائب وزير الخارجية في أعوام 1997 و2005 و2009، محافظ جنوب سيناء عام 2016، محافظ الوادي الجديد عام 2018، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عام 2002، النائب الأول لوزير التجارة الخارجية في عامي 1999 و2003، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2018، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عامي 2004 و2017.

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وعقدت وزارتا الخارجية البيلاروسية والمصرية 5 جولات من المشاورات السياسية على مستوى نواب الوزراء.

وفي ديسمبر 2014 وفبراير 2017، جرى تبادل للرسائل بين وزيري الخارجية البيلاروسي والمصري، وفي فبراير 2015 و2017، عُقد لقاءان بين الوزيرين في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتضم القاعدة القانونية- التعاقدية للعلاقات الثنائية 45 اتفاقية دولية، بما فيها الاتفاقية حول أسس العلاقات والتعاون بين جمهورية بيلاروس وجمهورية مصر العربية، الاتفاقية التجارية، الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي- التقني، الإسهام في الضمان المتبادل للاستثمارات، تجنب الضريبة المزدوجة، التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، التعاون في مجال الثقافة، والتعاون في مكافحة الجريمة والعون القانوني المتبادل في القضايا الجنائية.

وبالنسبة للعلاقات الثقافية والتعاون العلمي بين البلدين، زار وفد من الأكاديمية الوطنية البيلاروسية للعلوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارتها «تشيجيك إس. أ» مصر في يناير 2016.

وفي مايو 2017، زار وفد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة محمود صقر، بيلاروسيا حيث تنفذ أكاديميتا العلوم في البلدين 4 مشاريع علمية- بحثية مشتركة.. وتم التوقيع على اتفاقيات التآخي بين مدينتي مينسك والقاهرة، وبين مقاطعة مينسك ومحافظة جنوب سيناء.

ووقع كل من الجامعة التقنية الوطنية البيلاروسية والجامعة الحكومية البيلاروسية وجامعة مينسك للغويات على اتفاقيات التعاون مع الجامعات المصرية.

وفي يونيو 2016، زار وفد برئاسة رئيس الجامعة التقنية الوطنية البيلاروسية خروستاليوف بي. إم.، مصر..وفي ختام الزيارة، تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية للتعاون بين الجامعة التقنية الوطنية البيلاروسية، ومعهد التبين للميتالورجيا وجامعة كفر الشيخ.

كما درس أكثر من 125 خبيرا مصريا من الحاصلين على شهادات التعليم العالي في الجامعات البيلاروسية في أعوام 1991- 2017 و29 حاصلا على درجة الدكتوراه.

وفي أكتوبر 2004، وقعت المكتبة الوطنية لجمهورية بيلاروس ومكتبة الإسكندرية على اتفاقية التعاون في مجال العلوم والمعلومات.. وفي عام 2005، نظمت أيام الثقافة المصرية في بيلاروسيا، وفي عامي 2007 و2008 أيام الثقافة البيلاروسية في مصر.

وفي عام 2015، شاركت بيلاروسيا لأول مرة في ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، وفي عام 2016، حصل فيلم الرسوم المتحركة «الربيع في الخريف» من إنتاج إستوديو «بيلاروس فيلم» وإخراج وسيناريو تاتيانا كوبليتسكايا على جائزة أفضل سيناريو، ومنذ عام 2015، تنظم السفارة «أمسية الفيلم الوثائقي البيلاروسي» في القاهرة سنويا، وفي عام 2017، كانت مصر لأول مرة متمثلة في الملتقى الموسيقي الدولي «السوق السلافية في فيتيبسك».

وهناك تطور نشيط في مجال السياحة بين بيلاروس ومصر، وباتت مصر من الوجهات الرائدة للحركة السياحية من بيلاروس، وهناك اهتمام خاص بتطوير التعاون الإنسانى بين البلدين خاصة في مجالات الرياضة والثقافة والتعليم، ومن المتوقع مشاركة فريق الملاكمة المصرى في معسكر تدريب مشترك في بيلاروسيا في يوليو المقبل، في حين شارك فريق الملاكمة البيلاروسى في معسكر تدريب مشترك بمصر في يناير الماضي.