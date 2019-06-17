شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية بالدقهلية يستغيثون بالمحافظ بسبب «القمامة».. و«شاروبيم» يستجيب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد كبير من أهالي قرية «ليسا الجمالية» التابعة لمركز ومدينة الجمالية بشمال محافظة الدقهلية «هاشتاج» تحت اسم (#ليسا_الجمالية_أغيثونا_أين_المحافظ)، للمطالبة بتدخل الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية لحل مشاكلهم خاصة انتشار القمامة داخل القرية والعزب المحيطة بها بالإضافة لوجود مقلب قمامة بمدخل على القرية على مساحة كيلو متر، ما يهدد حياة أطفالهم، بسبب انتشار الأمراض والحشرات والقوارض.

وقال محمد السيد من أهالي القرية لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إنه «نعانى من وجود العديد من المشاكل بالقرية وأهمها مشكلة النظافة حيث يتقاعس مجلس المدينة عن نقل القمامة خارج القرية ويتم تجميعها في أماكن حيوية أمام مجمع المدارس ومركز الشباب والوحدة الصحية ولجوء العاملين بالمجلس لحرقها مما يهدد صحة المواطنين خاصة الأطفال، كما حول مجلس المدينة قطعة أرض على مساحة كيلو متر بمدخل القرية إلى جبل للقمامة ويقوم المجلس بإلقاء القمامة القادمة من المركز كله فيها وتوجد تقارير بيئية تطالب بنقله من المكان لأنه يؤثر بالسلب على صحة الانسان بالمنطقة بسبب وقوع القرية في اتجاه الرياح كما تنتشر مياه الصرف الصحي بالقرية بسبب عدم تشغيل محطة الصرف بالقرية والتي تم انشائها منذ سنوات وتحولت لخرابة»، حسب قوله.

وأضاف إبراهيم محمد مصطفى من الأهالي أنه «للأسف الطريق المؤدى للقرية سيء جدًا، ويتسبب في العديد من الحوادث بالإضافة لضعف الخدمة الطبية بسبب نقص الأطباء والتمريض بالوحدة الصحية كل هذه المشاكل كانت سببا في انفجار الأهالي وطالبوا بمقابلة المحافظ فشلوا»، على حد زعمه.

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وتابع: «تقدمنا بشكاوى عديدة لرئيس مجلس مدينة الجمالية وللمحافظة نطالب فيها بحل مشاكلنا والنظر بعين الاعتبار لما نعانيه من مشاكل تسببت في انتشار الأمراض وارتفاع نسبة الوفيات ولكن للأسف لم يستجيب أحد»، حسب قوله.

وأضاف عمرو السيد طه من شباب القرية أنه «لم نجد أمامنا سوى عمل هاشتاج أغيثونا ووجهنا الدعوة الدعوة للمحافظ لزيارة القرية والوقوف على مشاكلنا بنفسه بدلا من التضليل من العاملين بالمجلس الذين يؤكدون للمحافظ أن كل شيء تمام وأكدنا أننا سنواصل المطالبة بحقوقنا وتم الترويج للهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وواتس المحافظ وبالفعل استجاب المحافظ للهاشتاج وأرسل لجنة من الشباب من فريق العمل الميداني للوقوف على مشاكل القرية وأكدت تقارير الفريق أننا نعانى من المشاكل وأهمها وأخطرها مشكلة القمامة وأوصوا بضرورة إزالة مقلب القمامة نهائيا وعمل دورات لنقل القمامة من القرية يوميًا»، حسب زعمه.

ومن جانبه، قال الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية إنه فور وصول شكوى من الأهالي واستغاثاتهم من القمامة طالب رئيس مجلس المدينة بتقرير بالوضع والعمل فورًا على حل المشكلة، مشيرًا إلى أنه «مع استمرار استغاثة الأهالي أرسلت 3 من فريق العمل الميدانى بالمحافظة للنزول على الطبيعة لرفع كفاءة القرية ونقل المقلب والعمل حاليا مستمر لحل جميع المشاكل«.

وأضاف «شاروبيم» في تصريحات صحفية، أنه «وجهت معدات مجلس مدينة الجمالية والكردى وميت سلسيل للمساعدة في رفع مقلب القمامة والذى يمتد لأكثر من كيلو وموجود منذ سنوات ويتم تشجير المكان الذي تزال منه القمامة أول بأول لمنع إلقاء القمامة بالمكان مرة ثانية كما تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل المحطة وجارى العمل على ذلك مع تمهيد الطريق المؤدى للقرية ورفع كفاءة الوحدة الصحية ودعمها بالأطباء».

انتشار القمامة في الداقهلية

انتشار القمامة في الداقهلية

انتشار القمامة في الداقهلية

انتشار القمامة في الداقهلية

انتشار القمامة في الداقهلية