شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق مؤتمر «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة» بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، الثلاثاء بالقاهرة المؤتمر الدولى الذي تنظمة وزارة التنمية المحلية، تحت عنوان «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة»، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2019 بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين والوزراء من مصر والقارة الأفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، كما سيشارك في جلسات المؤتمر ونقاشاته عدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة وعمداء ومحافظين المدن الأفريقية وهيئات وجمعيات المجتمع المدني العاملين في مجال تطوير المحليات بالقارة الأفريقية.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن المؤتمر يأتى في إطار رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى لعام 2019، وأنه من المقرر أن يتم عقد سلسلة من الفعاليات المشتركة التي تنظمها الوزارة مع «منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية» خلال الفترة من 17- 20 يونيو الجارى، وذلك بمناسبة استضافة مصر لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة واجتماع لأعضاء إقليم شمال افريقيا بمناسبة افتتاح المقر الجديد لإقليم شمال أفريقيا بمنطقة النزهة بالقاهرة.

وأشار إلى أن تلك الفاعليات تأتى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والإتحاد الأوروبي وعدد من منظمات التنمية الدولية وعلى رأسها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وعدد من الرعاة كبنك التعمير والإسكان ومواصلات مصر.

وأوضح شعراوي أن المؤتمر يستهدف تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري وتدارس التحديات التي تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم، وأشار الوزير إلى أنه من بين التحديات على سبيل المثال معدلات التحضر في أفريقيا والتي رغم أنها تعد الأقل نسبياً، إلا أن الزيادة في معدلات التحضّر بها تعّد من أعلى المعدلات، حيث تضم المناطق الحضرية في أفريقيا نحو 472 مليون نسمة.

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وأضاف أن هناك تحٍد آخر مرتبط بالنمو السكاني المرتفع في كافة البلدان الأفريقية، مما يعني أن المدن الأفريقية تنمو بشكل سريع، ونظراً لأن أكثر من 80٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا مصدره من المدن، فإن هذا النمو السريع للمدن يمثل فرصة جيّدة، وذلك في حالة إذا تم إدارة هذا النمو الحضري بشكل جيد.

وتابع شعراوي أنه نتيجة لهذا النمو الحضري المتسارع، فإن المدن الأفريقية تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية حتى تستطيع التعامل مع التوسع العمراني الحالي ومعالجة قضايا الفقر وتحسين معيشة المواطنين، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة تطوير البنية الأساسية على النحو الذي يتطلب زيادة الاستثمار العام في هذا المجال فضلاً عن جذب وتشجيع الاستثمار الخاص، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه المحليات في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

ونوه وزير التنمية المحلية بأن المؤتمر سيتناول في جلساته التي سيشارك فيها وزراء التخطيط والاصلاح الادارى والتعاون الدولى والاستثمار والنقل والبيئة والإسكان والتضامن الإجتماعى فرص التغلب على التحديات التي تواجه المدن الأفريقية وتحويلها إلى فرص للنمو والإزدهار وتحسين مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن المؤتمر يستعرض أيضاً في جلساته قضايا التنمية المحلية في المدن الأفريقية وآليات التعاون المشترك الممكنة، خاصة في مجالات التوجه نحو اللامركزية وتمكين المدن ووحدات الإدارة المحلية ورفع قدرات القيادات المحلية في مجالات إدارة المدن، وتحقيق التنمية المستدامة، والحوكمة وتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية على المستوى المحلي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية المختلفة والحفاظ على البيئة.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم معرض على هامش المؤتمر لعرض التجارب الناجحة التي تقدمها مؤسسات ومنظمات التنمية الدولية والمحلية في إطار إتاحة فرصة لمجالات التعاون المشترك بين مدن القارة.

هذا ومن المقرر أن تختتم الفعاليات بحضور أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم 21 يونيو 2019.