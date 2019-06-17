شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل المرحلة الأولى من أتوبيسات النقل الجماعي الجديدة بطنطا والمحلة يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ياسر المهدى، مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الغربية، عن بدء عمل شركة النقل الجماعي الجديدة بداية الشهر المقبل بتشغيل 24 أتوبيسا جديدا 10 بمدينة طنطا، و14 بمدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تتضمن توريد 52 أتوبيسا جديدا مكيف وعاده موديل 2020، على أن تقوم الشركة بتوريد باقى الأتوبيسات قبل شهر سبتمبر وطبقاً لشروط التعاقد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي، ومدير إدارة مرور الغربية، لتحديد خطوط السير وفق المسح الميداني على أرض الواقع والاحتياجات الفعلية ومراجعة تصميمات محطات انتظار الأتوبيسات والتى يتم تصميمها على أعلى مستوى.

وجدير بالذكر أنه جارى ترخيص أول 14 أتوبيس تم توريدهم بالفعل وجارى إستكمال توريد 10 أتوبيس وترخيصهم قبل نهاية الشهر، حيث تمثلت خطوط السير كالتالي:

أولاً: الجلاء إلى العجيزى بطول 2 كم ( 4 محطات ) ويعمل 2 أتوبيس بداية من موقف الميكروباص ومروراً بمزلقان شبين وسوق الخضار بالعجيزى ونهاية بميدان المحطة.

ثانياً: الجلاء إلى سبرباى بطول 2كم (8 محطات) ويعمل 2 أتوبيس بداية الجلاء وكوبرى فاروق ومروراً بكوبرى ميت حبيش وكوبرى الرجدية العلوى أبوجمالة وإخناواى شركة الكهرباء وكلية الشريعة.

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ثالثاً: مساكن الشباب إلى سبرباى بطول 5 كم (8 محطات) بداية من مساكن الشباب ومروراً بالخادم ونهاية الجانبية القرشى وسكة المحلة بداية ونهاية سكة المحلة والكوبرى الثانى بشارع الأشرف وكوبرى قحافة ونهاية بسبرباى.

رابعاً: الجلاء إلى سعيد (بوستة قحافة) بطول 3كم (6 محطات) بداية من موقف الجلاء مروراً بالكاكولا ومحطة شارع الحلو وأول سعيد والمركز الطبى ومحطة مياة شركة المياه.

خامساً: سيجر «المدينة الجامعية» إلى الموقف الجديد بطول 5كم (9 محطات) بداية من سيجر ومروراً مسجد توكل وترعة الشيتى ودوران ستوته وميدان الأسكندرية وسوق الجبان وكلية تربية والجامعة والإسعاف.

سادسًا: مساكن السلام إلى سبرباى ( 6 محطات ) بداية من مساكن السلام مروراً بحى الزهور ومساكن البترول وأول شارع البحر والسنترال والشيخة الصباح.

وخلال الاجتماع، أوضح المهدى أن اللجنة المعنية بتحديد خطوط السير ستبدأ بالنزول إلى مدينة المحلة لإنهاء تحديد مسار خطوط السير بها لبدء العمل مع مدينة طنطا بداية الشهر القادم، وعند إستكمال باقى أتوبيسات المرحلة الأولى يتم توزيعها لربط جميع المراكز ببعضها، مشيراً إلى أنه تم ضغط توقيت التسليم مع الشركة لإنهاء تسليم المرحلة الأولى قبل بداية العام الدراسى القادم لتسهيل حركة المواطنين ولتحسين حركة النقل الداخلى.

كما أكد أن تعريفة الركوب ستكون مخفضة بنسبة لا تقل عن 50% مقارنة بنظيرتها على مستوى الجمهورية.