شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة إدخال هواتف محمولة بإحدى لجان الثانوية العامة في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحبطت الخدمات الأمنية بمحيط لجنة الثانوية العامة بمدرسة حسن أبوبكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية محاولات بعض الأهالي تسلق أسوار المدرسة بحجة الاطمئنان على أبنائهم لتمرير أجهزة تليفون محمول لهم عقب خضوعهم للتفتيش على البوابة الرئيسية. وتدخلت الخدمة الأمنية وتم منع تواجد أولياء الأمور وإبعادهم عن محيط المدرسة وتفتيش الطلاب مرة أخرى والتحذير من تكرار مثل هذه الواقعة. وسادت حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء أمورهم قبيل بدء امتحانات الأحياء لعلمي علوم، والفلسفة والمنطق للقسم الأدبي، والديناميكا لعلمي رياضة، وسط إجراءات أمنية مشددة على كافة لجان الامتحانات بنطاق المحافظة.

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