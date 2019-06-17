شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يعلن خريطة الأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد جامعة القاهرة لإطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية، خلال العطلة الصيفية ٢٠١٩، التي تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر يونيو.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يستهدف بهذه الأنشطة تطوير طرق التفكير وتحرير الوجدان عند الطلاب.

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وأضاف: «بدأنا الأنشطة الصيفية بتجهيز الملاعب ومعسكر قادة المستقبل، وأماكن إقامة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية خلال فعاليات الأنشطة».

وتتضمن تلك الأنشطة تنظيم مسابقة لأحسن 10 مقالات في التفكير العقلاني النقدي، وندوات لكبار الكتاب والمفكرين، ومسابقات رياضية وفتح الملاعب الرياضية في الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة المختلفة والتدريب، وفتح حمامات السباحة، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج، وتنظيم ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب في الحرف والمشروعات الصغيرة، والاشتراك في نادي العلوم ودعم أنشطة الابتكارات العلمية، وفتح قاعة المصريين بالمدينة الجامعية لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأفريقية مجانا للطلاب.

كما تتضمن معسكر «قادة المستقبل» في نسخته الثالثة الذي يقام هذا العام، تحت عنوان «تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال».

ويتضمن المعسكر 6 أفواج ويستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالمنهج العلمي في التفكير وحل المشكلات.