شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب امتحان «الفلسفة» و«الأحياء» و «الديناميكا» لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداولت مجموعة من جروبات المعلمين وطلاب الثانوية العامة على تطبيق الـ «واتس آب»، نموذج أسئلة زعمت أنّه خاص بامتحان «الديناميكا» الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة حاليا. كما نشرت إحدى صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان «الأحياء»، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم حاليا. وبعد مرور ساعة من امتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة تداول الكثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة زعمت لأسئلة الامتحان..

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