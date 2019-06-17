مصر | مصدر أمنى: متابعة أسبوعية لمنى فروق وشيماء الحاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمنى: متابعة أسبوعية لمنى فروق وشيماء الحاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مصدر أمنى بقسم مدينة نصر أول أنه قد تم إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج أمس من القسم نظرا لقرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

وأوضح المصدر أنه قد تم إخلاء سبيلهم شرط المتابعة الأمنية، نظرا لكونهم على ذمة قضية الفيديوهات الجنسية، وأنهم سيذهبون يوما فى الأسبوع إلى القسم، لتطبيق المتابعة الأمنية لهم، وتم إطلاق سراح الفنانتين عقب الانتهاء من الكشف عليهم وثبوت أنهما غير مطلوبتين علي ذمة قضايا أخري.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت الخميس الماضي إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وكنت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم.