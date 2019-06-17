مصر | وفاة شخص متأثرا بجروحه نتيجة اصطدامه بسيارة بالأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة شخص متأثرا بجروحه نتيجة اصطدامه بسيارة بالأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى شخص متأثرآ بجروحة، بعدما صدمته سيارة ملاكى اثناء عبوره لمحور الأوتوستراد وفرت هاربة، وجارى تتبع اللوحات المعدنية لتلك السيارة من قبل الأدارة العامة لمرور القاهرة.

وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الأوتوستراد بوقوع حادث مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم، نقل المصاب الى المستشفى، والذى توفى متأثرا بجراحه.