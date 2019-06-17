أخبار مصر | وزير النقل يبحث مع سفير النمسا إنشاء مركز صيانة داخل ورش السكك الحديدية

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع دكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية لمتابعة الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة تم التعاقد عليهم لصالح هيئة السكك الحديدية.

في بداية الاجتماع أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة و الأمان في منظومة السكك الحديدية، التي تسهم في نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية.

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ثم استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بعدد من التعاقدات التي تم توقيعها والتي تشمل توريد عدد ٤ ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتي من المخطط توريدها في ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو ٢٠٢٠.

كما تباحث الجانبان حول التعاون في انشاء مركز صيانة من قبل شركة بلاسر في مصر داخل ورش هيئة السكك الحديدية لعمل العمرات والصيانة الدورية لماكينات بلاسر الموجودة بالهيئة وعمل الصيانات الدورية للماكينات التي تم التعاقد عليها بعد توريدها وفقا لجداول الصيانة مع نقل التكنولوجيا للعمالة المصرية وكذلك عمل عقود خاصة بقطع الغيار اللازمة للماكينات كما تم مناقشة توريد عدد من الماكينات الجديدة لصالح هيئة السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان بالخطوط المختلفة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال 24 ساعة بين مسئولي هيئة السكك الحديدية والشركة النمساوية لتحديد أولويات الهيئة من حيث أعمال الصيانة وقطع الغيار وعدد الماكينات القديمة التي سيتم التعاقد بين الطرفين على عمل العمرات والصيانة اللازمة لها وعدد الماكينات الجديدة التي تحتاجها الهيئة وفقا لمتطلبات منظومة الأمن والسلامة بالهيئة وكل ما يتعلق بمركز الصيانة الذي سيتم إنشاؤه.