أخبار مصر | اليوم.. مدبولي يحضر مؤتمر "سيملس" ويتابع الموقف التنفيذي لمستشفي ٥٠٠ ٥٠٠

يحضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، مؤتمر سيملس شمال إفريقيا الذى ينظمه البنك المركزي والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة أهم الخبراء الدوليين والمحليين فى مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية.

يأتى المؤتمر بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية.

ويعقد أيضا مدبولي اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد "مستشفى 500500".

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماع بشأن التعامل مع المخلفات الصلبة فى القاهرة، ويعقد أيضا مدبولي لقاء مع وزيرة الاستثمار لمناقشة عدد من الملفات الاستثمارية.