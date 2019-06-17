أخبار مصر | لقاء السيسي بوزير خارجية الإمارات ورسائله للخليج تتصدر الصحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاء السيسي بوزير خارجية الإمارات ورسائله للخليج تتصدر الصحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقضايا الشأن المحلي علي عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين.

فذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مصر تدعم الجهود العربية في التصدي لزعزعة استقرار الخليج"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد علي أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة، وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس، أمس، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى، والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة بالإمارات، بحضور وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير جمعة الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة.

وأشارت "الأهرام" إلي أن الرئيس أكد تضامن مصر ودعمها حكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها، والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج، الذي تعده مصر جزءا لا يتجزأ من أمنها القومى.

وأضافت أن الرئيس أعرب، خلال اللقاء، عن ترحيبه بلقاء الشيخ عبد الله بن زايد، وطلب نقل تحياته إلي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة بالإمارات، وقيادات وشعب دولة الإمارات، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية ــ الإماراتية الممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو الأمر الذي تواصل حتي الآن من جانب حكام وشيوخ دولة الإمارات، وانعكس علي حجم التوافق في وجهات النظر والرؤي بين مصر والإمارات تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية علي مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن الشيخ عبد الله بن زايد أعرب عن تثمين الإمارات الدور الذي تقوم به مصر، وجهودها الرامية إلي تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتحت عنوان "مصر لا تنسي أبطالها"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض، خلال اجتماعه مع اللواء سيد الغالي رئيس صندوق المحاربين القدماء، الموقف التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الجاري تأسيسه.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، قوله إن الصندوق يهدف إلي تكريم شهداء الوطن ومصابيه، وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم، تقديراً لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ علي الوطن وحماية الشعب المصري من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.

وذكر راضي أن الاجتماع تناول إجراءات عمل الصندوق، بما في ذلك مقترح الهيكل التنظيمي للصندوق وأساليب عمله وتمويله، والمقر الدائم للصندوق الجاري إنشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت "الجمهورية" إلي أن المتحدث الرسمي أوضح أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشدداً علي التنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل في الصندوق علي أكمل وجه وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أكد أن الواجب الوطني يقتضي توفير التكريم اللائق لشهداء الوطن والمصابين وأسرهم، مشيراً إلي أن مصر تقابل العطاء بالعطاء ولا تنسي أبطالها الذين لم يبخلوا بأرواحهم ذاتها فداء لمصر وشعبها العظيم.

وتحت عنوان "إجراءات عاجلة لتسليم ورش مدينة الأثاث بدمياط"، أوضحت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، ومسؤولي عدد من البنوك الممولة لأصحاب الورش.

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وأشارت الصحيفة إلي أن رئيس الوزراء أكد الحرص علي استكمال خطوات تنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، لأنه يمثل نقلة نوعية في توطين هذه الصناعة المهمة، واستخدام التقنيات الحديثة بها، والاستفادة من خبرة دمياط الكبيرة في هذا المجال وتوافر الأيدي العاملة بها.

وأوضحت "الجمهورية" أن مدبولي كلف بسرعة الانتهاء من إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط، والإسراع بتسليم الورش التي تم التعاقد عليها لمن سددوا مقدم الحجز، وتسهيل كافة الإجراءات التي تمكنهم من سرعة افتتاح المشروع وتشغيل الورش.

وأشارت إلي أن مسؤولي البنوك أكدوا أنهم يقومون حالياً بإنهاء أوراق وإجراءات العملاء الذين استوفوا مستنداتهم، في ضوء الاتفاق مع البنوك المحلية لتمويل صغار الصناع، بينما سيتم التنسيق مع المحافظة والشركة لسرعة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لباقي العملاء، وتسليم الورش، وبدء التشغيل الفعلى.

وتحت عنوان "ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة معجزة تشهد بها المؤسسات الدولية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس، فعاليات الجلسة الافتتاحية من الدورة الخامسة لملتقي بناة مصر، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان «تصدير المقاولات والعقار المصري - مستقبل جديد للاستثمار»، بحضور وزراء الإنتاج الحربى، قطاع الأعمال العام، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، وعدد كبير من القيادات التنفيذية، يمثلون كبريات شركات المقاولات، الاستثمار العقارى، والمؤسسات المالية والمصرفية.

وأشارت الصحيفة إلي أن رئيس مجلس الوزراء، نقل في مستهل كلمته، تحيات الرئيس السيسي وتمنياته بنجاح الملتقي الذي يُشارك فيه أشقاؤنا من قارة إفريقيا، ومن منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت "الأهرام" أن مدبولي أكد أن ما تم تنفيذه علي أرض مصر خلال الفترة الماضية هو بكل المقاييس معجزة هندسية وفنية، تشهد لها المؤسسات الدولية، وشاركت في تحقيقها الشركات المصرية، مما جعلها قادرة علي الخروج ونقل خبراتها إلي الخارج لأشقائنا في الدول الإفريقية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط تزامنا مع بدء مشروعات إعادة الإعمار في تلك الدول التي تأخرت بسبب الخلافات الداخلية.

وتحت عنوان "استمرار تدريب مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء"، ذكرت صحيفة الأخبار أن عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو واصلت تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأضافت الصحيفة أن الفعاليات بدأت بعقد المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف علي الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً.

كما تم التدريب علي تحركات الفرد في الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت مدي الدقة والكفاءة التي يتمتع بها المقاتلون لكلا البلدين، كما تم التدريب علي أنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن ، كذلك تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية في الميدان.

وأشارت "الأخبار" إلي أن هذا التدريب يأتي في إطار جهود مصر والقوات المسلحة لتعزيز القدرات القتالية لدول تجمع الساحل والصحراء لمجابهة أي مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وتحت عنوان "96.5% نسبة النجاح في عينة العربي بالثانوية العامة"، ذكرت "الأخبار" أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت نتيجة تقدير العينة العشوائية للغة العربية في امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 96.5%.

ونقلت الصحيفة عن خالد عبد الحكم نائب رئيس الامتحانات تأكيده أن عدد كراسات العينة العشوائية بلغ 19 ألفا و560 بوكليت، نجح من بينهم 18 ألفا و879 طالبا، وأن 53 طالبا حصلوا علي الدرجات النهائية في اللغة العربية منهم 44 طالبا بالمدارس الرسمية و3 من المدارس الخاصة و6 منازل.

وأضافت "الأخبار" أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان في 3 مواد، الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والديناميكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وسط استقرار نسبي لمستوي الامتحانات وعدم صعوبتها بشهادة الطلاب.

وأكدت الوزارة انتهاء كنترولات الثانوية العامة، من تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية، بعد تعديل نموذج الإجابة وإضافة إجابتين لسؤال محمد صلاح ونادي ليفربول، وسيتم إعلان النتيجة قريبا.