"جنا" ترفض الضم لحضانة والدتها: "هنتحر لو رجعت لجوز ماما تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

عادة يرغب الأبناء في الإقامة مع والدتهم، في حال انفصالها عن الأب، لكن الطفلة "جنا" كسرت القاعدة حينما رفضت هي وشقيقها تنفيذ حكم الضم إلى والدتهما؛ مبررة ذلك: "مش قادرين نتحمل عنف وتعذيب جوز ماما".

وتروي "جنا ع." 13 سنة: "والدتي طلبت الطلاق من والدي لإنها تريد المعيشة في مستوى مادي أعلى، وبالفعل انفصلت عن والدي؛ وعقب ذلك اصطحبتنا أنا وشقيقي محمد 8 سنوات، لبيتها الجديد، بعد أن تزوجت بعقد زواج عرفي، وبدأت رحلة العذاب مع زوج أمي".

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تضيف "جنا": "ذات يوم ضرب زوج والدتي أخي، ما تسبب له في جرح بجانب عينه، بجانب تحرشه الدائم بي، وكلما اشتكيت إلى والدتي تقول لي ده بيهزر معاكي، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل منعتنا والدتنا من الذهاب إلى المدرسة كي لا يستطيع والدي الوصول إلينا".

ويقول والد "جنا": "طليقتي أخذت أولادي واختفت، واستمريت في البحث عنهما عام كامل، حتى توصلت إليهما، ووجدتهما في حالة نفسية سيئة للغاية، وحينما اصطحبتهما معي رفعت والدتهما دعوى ضم الصغيرين إلى حضانتها، لكن الأولاد رفضا تنفيذ حكم الضم؛ وهددت جنا بالانتحار وقالت إنها هترمي نفسها من البلكونة لو رجعت عند جوز أمها، مؤكدة رغبتها في العيش معي".

وأضاف والد الطفل: طليقتي لم تتوقف عن ذلك بل أقامت جنحة رفض تسليم الصغيرين، وحملت رقم 1863 لسنة 2019 ولا تزال منظورة لم يتم الفصل لها حتى الآن.​