مصر | اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة المعزول وآخرين بـ"التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة المعزول وآخرين بـ"التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة "الدائرة 11 إرهاب" سماع مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

وكانت المحكمة بجلسة أمس انتهت من سماع مرافعة علاء علم الدين المحامى الحاضر للدفاع عن 8 متهمين وهم محمد بديع، خيرت الشاطر، ونجله الحسن خيرت الشاطر، صفوت حجازى، خالد سعد حسنين، جهاد الحداد، أحمد عبد العاطى، اسعد الشيحه، والتمس استبعادهم من التهم المنسوبة إليهم وتقدم بـ 40 دفع تأسيسا على براءتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.