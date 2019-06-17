مصر | اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة 700 ألف جنيه بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة 700 ألف جنيه بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المتهمون بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظرا لطبيعة عمله كسائق يتعامل مع الشركة محل البلاغ في نقل منتجاتها وعلي علم بوجود مبالغ مالية طائلة بالخزينة، استعان بالمتهم الثاني، واستعان الأخير بأصدقائه المشاركين في واقعة السرقة، لتنفيذ عملية السطو المسلح على المصنع وسرقته.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن كواليس السطو المسلح على مصنع بلاستيك وسرقة 700 ألف جنيه من خزينة المصنع.

وورد بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بوجود بلاغ بكسر خزينة وسرقة مبلغ 700 ألف جنيه من داخل شركة هاي تيل للبلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين أن الشركة مساحتها حوالي 2500 متر عبارة عن مخزن ذو سقف عالي (هنجر) محاط بسور ارتفاعه 3،5 متر وبها 5 غرف للأعمال الإدارية، ووجود آثار عنف بشباك مكتب الحسابات وكسر خزينة بداخله.

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وبتشكيل فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الحادث تشكيل عصابي مكون من أحمد ح ا م، 35 سنة، سائق ومقيم مركز طامية، بمحافظة الفيوم (عمالة مترددة علي الشركة محل البلاغ)، أحمد س م م، وشهرته أحمد المنياوي، 36 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز بني مزار بالمنيا وله محل إقامة آخر بمساكن دهشور بأكتوبر، المطلوب ضبطه في قضيتين حيازة سلاح ناري، محمد ج س ا وشهرته كبدة، 28 سنة، عاطل ومقيم العدوة بمحافظة الفيوم السابق اتهامه في قضايا ( هروب من المراقبة، سرقة بالإكراه) آخرهما 2014، رمضان ص ع م، 40 سنة، عاطل ومقيم عمارة 4 إسكان الشباب بأكتوبر ومتهم في أربعة قضايا مخدرات، محمد ص ع م، 28 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان شقيق الرابع، أحمد ر م خ، 32 سنة، عاطل ومقيم كفور النيل مركز الفيوم متهم في أربع قضايا سرقة ومخدرات وسلاح.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المسروق، وبإعداد عدة مأموريات لضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تمكنت القوات من ضبط المتهمين عدا المتهم السادس وتم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7 -62 *39مم غير مبلغ بسرقتها و15 طلقة من نفس العيار بحوزة المتهم الثاني والرابع.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الشركات وفتح الخزن.

وارشد المتهمين عن مكان إخفائهم للمبالغ المالية المستولي عليها حيث أمكن ضبط 378 ألف جنيه من متحصلات السرقة وأضافوا أن باقي المبالغ المالية بحوزة المتهم السادس، كما أرشد الثاني عن ( أجنة ومطرقة ) المستخدمان في كسر الخزينة وأمكن ضبطهما، واعترفوا أن باقى المسروقات بحوزة المتهم الأول والسابع "العميل"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2019 جنح قسم شرطة ثاني أكتوبر، بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.