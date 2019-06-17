أخبار مصر | اليوم.. المنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب يبدأ أعماله بالجامعة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. المنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب يبدأ أعماله بالجامعة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ اليوم، المنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، أعماله، بتنظيم من مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المحلى بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.

ويعقد المنتدى على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى بالاستثمار فى الشباب"، ويهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال العرب من خلال استثمار قدرات ومواهب الشباب وتحفيز ابتكاراتهم وإبداعاتهم والسعى لحل مشكلة نقص التمويل والخبرات بغية غرس وتعميق ثقافة الاستثمار فى أوساط الشباب وتمكينهم وتبنى ابتكاراتهم مما يعزز توثيق الثقة بين الشباب والمجتمع.