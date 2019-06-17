أخبار مصر | طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان "الأحياء والديناميكا والمنطق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان "الأحياء والديناميكا والمنطق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مواد الأحياء والديناميكا لطلاب الشعبة العلمية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".