أخبار مصر | عاجل.. السيسي يغادر القاهرة في جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يغادر القاهرة في جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى بداية جولة أوروبية تشمل كلًا من بيلاروسيا ورومانيا.

وأكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، في بيان له أن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا تشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.