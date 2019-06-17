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شكرا لقرائتكم خبر عن للتخفيف عن المرضى.. شاشات عرض في غرف الغسيل الكلوي بأسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت إدارة مستشفى المبرة في محافظة أسيوط بتركيب شاشات عرض تليفزيونية داخل وحدة الغسيل الكلوي؛ تخفيفا على المرضى أثناء تلقي جلسات العلاج.
قال الدكتور أيمن منصور، مدير عام المستشفى، إن الخطوة تأتي للتسرية عن المرضى، إذ يقضي المريض 3 أيام أسبوعيًا بواقع 4 ساعات يوميًا مدة الجلسة الواحدة.
أضاف أن شاشات العرض تعد أحد أهم طلبات المرضى المترددين على وحدة الغسيل الكلوي في المستشفى، والبالغ متوسط عددهم نحو 100 مريض.
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