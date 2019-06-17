متحدث الرئاسة ينشر فيديو زيارة الرئيس السيسي لاستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لاستاد القاهرة، التي أجراها أمس الأحد.
وتفقد الرئيس السيسي، استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس هدفت للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الإفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.
وذكر راضي، أن الرئيس أطلع على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلاً عن الطرق المحيطة به.
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