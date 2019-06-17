مصدر يكشف حصيلة مبيعات اليوم الأول من تشغيل محطات مترو مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشفت مصدر في مترو الأنفاق، حصيلة مبيعات اليوم الأول لمحطات مترو مصر الجديدة، من التذاكر عقب بدء التشغيل التجريبي السبت الماضي أمام الجمهور.

وأعلنت وزارة النقل، تشغيل 3 محطات بمترو مصر الجديدة، هي "هارون- الألف مسكن- نادي الشمس"، أمام الركاب أول أمس السبت.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أنه تم صرف 900 تذكرة مختلفة الفئات بمحطة هارون بإجمالي 13 ألف جنيه، و3160 تذكرة بمحطة الألف مسكن بقيمة 25 ألف جنيه، بينما تم صرف 2901 تذكرة بمحطة نادي الشمس بقيمة 20 ألف و940 جنيهًا، لتبلغ القيمة الإجمالية لليوم الأول نحو 59 ألف جنيه.

وقررت وزارة النقل رفع أسعار التذاكر المترو بالخط الثالث، لتصبح 5 جنيهات لعدد 9 محطات، و7 جنيهات لعدد 16 محطة، و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة.​