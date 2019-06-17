محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال في اتهامه بالكسب غير المشروع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وانتهى جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق، إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رأى أن جريمة الكسب غير المشروع ثابتة في حق المتهم، لذلك تم الطعن على القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.