مصر | ضبط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية في إحباط ترويج 40 فرش حشيش بعد ضبطهم بحيازة واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الطالبية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، مفاده بورود معلومات اكدتها التحريات للنقيب محمد أحمد فهمي الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها قيام ممدوح ع م س ( شهرتة محمود )، 33 سنة، عاطل ومقيم مرسي مطروح، السابق اتهامه في قضيتين ( مخدرات، سرقة مسكن ) اخرهم 2018 جنايات قسم مطروح مخدرات المحكوم عليه في اربع قضايا باجمالي 4 سنوات احكام و6 شهور واخراهم 2018 جنح قسم مطروح تبديد بالسجن 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، بمزاولة نشاطا اجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الاثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتهم، وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة بعد الاستعانة بالمصادر السرية، تم إعداد عدة مأموريات لضبطه، أسفرت إحداهم عن ضبطه اثناء سيره بالسيارة رقم ج د ب مصر ماركة هيونداي بشارع ترسا، دائرة القسم وبحوزته 40 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 5 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ 96400 جنيه.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها علي عملائه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

