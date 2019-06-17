مصر | القبض على هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط إدارة تأمين أكتوبر القبض على هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور القول الأمني 609 لاسلكي برئاسة الملازم اول عمرو الورداني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر ( نظام ) والقوة المرافقة، بمنطقة الحي السادس، دائرة قسم ثاني أكتوبر، تمكنوا من ضبط حسين ا ع، 35 سنة، عاطل ومقيم المرج القاهرة المحكوم عليه في 3 قضايا إيصال امانة، ضرب، تبديد بإجمالي 4 سنوات و6 شهور سنة سجن آخرهم 2018 جنح قسم عين شمس تبديد بالسجن سنة.

وبمواجهته أقر بالاحكام الصادرة ضده، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.