مصر | مدير أمن الجيزة يوجه بمواصلة حملات إزالة العشش بشارع السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يوجه بمواصلة حملات إزالة العشش بشارع السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمواصلة الحملات الأمنية، المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، مدعومين بقوات الأمن المركزي لتنفيذ قرارات الإزالة لعشش السكك الحديد، بشارع السودان، التابع لحي الدقي.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بقطاع أمن الجيزة، في مجال المرافق عن ضبط 52 كرسى متنوع- 24 تابلوة – 3 عربة كبدة – 7 شمسية – جريل شاورمة – عربة كارو – 2 تروسيكل وبلغ الإجمالي 108 مخالفة، وفي مجال الازالات تم إزالة عقار – 14 فاترينة – 6 كشك – 12 تاندة وبلغ الإجمالي 33 قضية مخالفة، وذلك لعودة المظهر الجمالي للمنطقة مرة أخرى.

وشدد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين، والتصدي لأي محاولات شغب أو الخروج عن القانون.