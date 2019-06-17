مصر | ضبط 10 آلاف لعبة أطفال محظور تداولها بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 10 آلاف لعبة أطفال محظور تداولها بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل مداهمة شركة استيراد وتصدير، وضبط أكثر من 10 آلاف لعبة أطفال محظور تداولها في الأسواق.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام حسين ش خ، 45 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير كائنة 54 أ ب حدائق الاهرام، دائرة قسم الاهرام، باستيراد رساله من صنف (لعب أطفال ) بالشهادة الجمركية غير مطابقة للمواصفات القياسية والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة وطرحها بالأسواق مسببا اضرارا جسيمة علي المواطنين بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه ومداهمة الشركة المشار إليها وضبط مابداخلها، وبالتأكد من المعلومات الواردة بعد الاستعانة بالمصادر السرية تم القيام بحملة تمونية استهدفت الشركة المشار إليها، أسفرت عن ضبط المتحري عنه وبتفتيش الشركة عثر بداخلها علي 10416 قطعة من صنف لعب الأطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، كما جاء بتقرير مفتش التموين المرافق للحملة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط بإخطار مدير أمن الجيزة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

