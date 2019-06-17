شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتابع مشروعات الصرف الصحي استعدادا للشتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مع مسئولي شركة الصرف الصحي إجراءات واستعدادات الشركة في جميع الأحياء للعمل على الانتهاء من مشكلات الصرف الصحي، واستعراض المشروعات الجاري العمل على تنفيذها.
وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي حيث تم متابعة ما تم من إجراءات بمناطق الإقبال والفنون الجميلة وباكوس لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي بهم.
وتم الوقوف على المشروعات المقترحة والتي يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة ناتجة عن نوات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء القادم.
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