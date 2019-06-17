شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «البترول» يوضح خطة تعميم عدادات الغاز مسبقة الدفع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة ستجرب منظومة عدادات الغاز مسبقة الدفع في مشروعات الإسكان الاجتماعي في القاهرة والإسكندرية قبل نهاية عام 2019.

أضاف في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوزارة تعكف، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، على توريد 20 ألف عداد مسبق الدفع قبل نهاية 2019.

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تابع: «من المقرر أن يرتفع عدد العدادات مسبقة الدفع إلى 300 ألف عداد عام 2021، وإلى 500 ألف عداد عام 2022»، مشيرًا إلى تعميم المنظومة على 9.9 مليون عميل في المحافظات تدريجيًا.

أوضح المتحدث أن الوزارة أدخلت الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية هذا العام، معتبرًا ذلك «رقمًا قياسيًا»، مشيرًا إلى دور الوزارة في تقليل استهلاك البوتجاز بنسبة 7% عن العام الماضي.