محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال حسام الخولي، أمين عام مستقبل وطن، إن الحزب يدعم فيلم "الممر"، لأنه يقدم فن جيد وراقي، مضيفًا أن الفيلم عمل مختلف وغير مبتذل.
وأضاف الخولي لـ"الخليج 365"، أن صناع العمل قدموا عملًا جعل الجمهور يقبل عليه، ولم يرفعوا شعار "الجمهور عايزة كدة".
وتابع: "أصبح هذا العمل هو ما يحتاجه الجمهور، لأنه بالفعل عمل جيد ويلمس مشاعر المصريين"، موضحًا أن الإقبال الجماهيري على العمل خير دليل.
وفي السياق ذاته نشر حزب "مستقبل وطن"، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أنه تقرر مد فترة توفير التذاكر المجانية حتى نهاية الشهر الجاري، بالتنسيق مع مقرات الحزب في المحافظات المختلفة، بعد الإقبال الكبير من أعضاء الحزب في حضور فعاليات العروض الخاصة للفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر "مستقبل وطن": ندعم "الممر".. وتوفير تذاكر مجانية حتى نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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