اليوم.. محاكمة 15 متهمًا بخلية طلاب داعش الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامه الرشيدي، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 15 طالبًا لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد، وأمانة سر محمود متولي وسعيد شلبي وجمال أحمد.

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تضمن أمر الإحالة كلًا من؛ وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب، ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة، وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب، ومحمد 22 سنة طالب، وأحمد عبد الغني 34 سنة، وأحمد محمود عبد العزيز 22 سنة بكالوريوس علوم، وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه علي 29 سنة طالب، وعمر 27 سنة طالب، وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب، وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس، وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب، وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب، وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

وجه إليهم بأنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولي قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

وجهت النيابة للمتهم الرابع عمر رأفت قيامة بحيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية، كما استخدم مع المتهمين الخامس محمد رأفت والحادي عشر خالد الشباسي شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم في الداخل والخارج، بأن استخدموا "الفيس بوك" في مراسلاتهم عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.