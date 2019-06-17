أخبار مصر | 'الصحفيين' تقرر رفع الحظر عن اسم وصورة مرتضى منصور بعد حل أزمة العضويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تقرر رفع الحظر عن اسم وصورة مرتضى منصور بعد حل أزمة العضويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة، قرر خلال اجتماعه اليوم، رفع الحظر عن اسم وصورة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد الاتفاق على إنهاء الأزمات بين النادي والزملاء الصحفيين، ومنع بعضهم من الدخول النادي، واعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، وتقنيين العضويات المُستثناة بالنادي، ومن بينها عضويات الصحفيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس قرر فتح مشروع العلاج للزملاء القدماء مرة أخرى، بغرامة ٤٠٠ جنيه، لمدة أسبوع، وفتح الزملاء الجدد فتح أسبوعين بدون غرامة لمدة أسبوعين.