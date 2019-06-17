شكرا لقرائتكم خبر عن روان أكرم «طفلة السوشيال ميديا»: «مش عايزة حد يشيّر صوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفتاة روان أكرم، صاحبة الصورة الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها لم تنشر صورتها إلا عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، مطالبة بعدم نشر صورها أو مشاركتها.

أعربت الفتاة لـ«المصري اليوم»، الأحد، عن استيائها مما حدث لها من هجوم بعد قيام الآلاف بدمج صورهم مع صورتها على مواقع التواصل؛ وقيام البعض بتوجيه انتقادات لها دون أي داع.

قالت: «متضايقة جدا من اللي حصل. أنا لا أحب الشهرة، ورفضت عروضا كثيرة للظهور في برامج تلفزيونية، ورغم ذلك وجدت الكثيرين يتكلمون عني، والبعض أنشأ صفحات وهمية باسمي».