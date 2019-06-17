عمرو بدر رئيسا للجنة الحريات بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلن عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، توليه رئاسة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلال اجتماع تشكيل هيئة مكتب النقابة.
وقال بدر في تصريحات له، إنه تولى رئاسة لجنة الحريات رسميًا خلال الاجتماع، مؤكدًا أنها كانت رغبته في الأساس.
ويتواصل اجتماع مجلس النقابة لأكثر من 5 ساعات، انتظارًا للتوافق حول مناصب هيئة المكتب، فيما انسحب عضو المجلس محمد خراجة من الاجتماع.
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