اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الأحياء والديناميكا والفلسفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الاثنين، الامتحان في مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق، في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من السبت 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ويؤدي طلاب شعبة العلوم، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي عدد 269 ألف و204 طلاب وطالبات، ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي عدد 117 ألف و331 طالبًا وطالبة، ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

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بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي عدد 255 ألف و194 طالبًا وطالبة، ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة من الأسبوع الماضي، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرة إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين، ليجري فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل موعد بدء الامتخانات بنصف ساعة.

أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، فتصل كراسات الأسئلة لمراكز التوزيع بهما، فجر اليوم، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

وأكدت المصادر، أن هناك تأمين مكثف لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع، وحتى لجان سير الامتحانات، وإعادتها بعد إجابة الطلاب.

وأضافت المصادر أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب، واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.​