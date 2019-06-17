تعرف على طقس اليوم الاثنين (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 23 35

طنطا 22 33

دمنهور 23 30

الإسكندرية 23 29

بلطيم 23 28

مطروح 21 28

السلوم 20 31

سيوة 24 37

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

العريش 21 29

رفح 22 29

رأس سدر 26 35

Advertisements

نخل 18 35

نويبع 25 34

طابا 24 33

كاترين 17 29

الطور 25 38

شرم الشيخ 26 37

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 38

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 26 41

أبوسمبل 25 40

الوادي الجديد 24 41

شلاتين 25 35

أبو رماد 25 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32​