أخبار مصر | "خلوا بالكم".. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلوا بالكم".. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الطقس سيكون حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن المؤثر الحقيقي على حالة الطقس الارتفاع الكبير والملحوظ في نسبة الرطوبة، موضحا: " الرطوبة التي تشهدها مصر منذ أكثر من 10 أيام هي رطوبة صيف رغم أنه ما زالنا في فصل الربيع".
وتشهد البلاد الاثنين، ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.