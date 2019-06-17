أخبار مصر | "خلوا بالكم".. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلوا بالكم".. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا على القاهرة والوجه البحري تصل لـ 35 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد إلى 41 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الطقس سيكون حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن المؤثر الحقيقي على حالة الطقس الارتفاع الكبير والملحوظ في نسبة الرطوبة، موضحا: " الرطوبة التي تشهدها مصر منذ أكثر من 10 أيام هي رطوبة صيف رغم أنه ما زالنا في فصل الربيع".

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وتشهد البلاد الاثنين، ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .