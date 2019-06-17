أخبار مصر | "الحرية المصري" يضع خطته استعدادا لانتخابات الشيوخ والنواب والمجالس المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرية المصري" يضع خطته استعدادا لانتخابات الشيوخ والنواب والمجالس المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، الاجتماع الشهري برئاسة الدكتور صلاح حسب اللّه، لمناقشة تقييم الفترة الماضية من عمل الحزب والتى تخللها الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد حسب الله، أنه تم مناقشة تفعيل توصيات مؤتمرات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة التى عقدها الحزب خلال الفترة المقبلة ومراجعة عمل أمانات المحافظات واستكمال التشكيلات في بعض المحافظات المستحدثة مؤخرًا، كما تم خلال الاجتماع إصدار العديد من التوصيات لتفعيلها خلال الفتره القادمة ومنها إنشاء مركز لإعداد القادة داخل الحزب وتكون أولى مهامه خلال الفترة القادمة البدء في تأهيل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تفعيلاً للتوصيات التي خرجت بها المنتديات الحزبية الخاصة بهذه الفئات.

وقال إنه سيتم إعداد الكوادر من داخل الحزب خاصة من الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة لخوض الانتخابات المقبلة لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من البرلمانيين السابقين من اصحاب الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة والشعبية الكبيرة انضموا إلى حزب الحرية المصرى ولديهم القدرة على حسم الانتخابات.

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وأوضح أن حزب الحرية المصرى سيعلن عن مفاجآت كبرى للرأي العام والشارع السياسى والبرلمانى عندما يعلن عن أسماء مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ، لافتًا إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع علي قيام أمانات المحافظات بإنشاء مكاتب خدمه المواطنين داخل القرى والنجوع والمناطق الشعبية.

وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة القادمة افتتاح مقرات الحزب بمحافظات مطروح والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والشرقية، إضافة إلى مشاركة شباب الحزب في تشجيع السياحة ودعمها بقوة خلال فاعليات كأس الأمم الأفريقية.

وانتهى الاجتماع بتوجيه برقية شكر واعتزاز للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات على طريق بناء الدولة المصرية الحديثة مع الدعم الكامل لسياسات الرئيس السيسي، داخليا وخارجيا لمواجهة جميع التحديات والمخاطر.