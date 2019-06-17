أخبار مصر | شاهد.. لحظة تفقد الرئيس السيسى لاستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة تفقد الرئيس السيسى لاستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم جولة تفقدية باستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير الشباب .

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة هدفت للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.

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وقد تفقد الرئيس أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته، بما فيها المنشآت والتجهيزات بالإستاد، فضلاً عن الخدمات والطرق المحيطة به.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل منظومة العمل المعنية والجهات المسئولة عن تطوير المرافق الرياضية والإستادات المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية، موجهاً سيادته بمواصلة تلك الجهود الدؤوبة لضمان نجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً، وبما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية قارياً وعالمياً.

كما أعرب الرئيس عن ثقته في أن البطولة ستمثل قوة دفع إيجابية للرياضة المصرية بشكلٍ عام على خلفية التطوير والتحديث الذي شمل البنية التحتية الرياضية في عدد من محافظات الجمهورية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.