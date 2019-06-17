شكرا لقرائتكم خبر عن بخفض التعويض لـ500 مليون دولار.. «البترول» تنهي النزاع مع «كهرباء إسرائيل» وديًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، التوصل إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم مع هيئة كهرباء إسرائيل، حيث جرى الاتفاق على تخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكي.

وقالتا في بيان صحفي مساء الأحد، إنه «في ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4/12/2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر بحوالي1.7 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ الفوائد، وحرصاً على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، جرى التوصل إلى هذا الاتفاق».

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وأوضح البيان أنه بتاريخ 16 يونيو 2019، جرى توقيع اتفاق التسوية من قبل الأطراف، والتي تتضمن أهم النقاط التالية: «أنه بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق/ تاريخ تفعيل اتفاق التسوية من قبل الأطراف، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها».

وتابع أن «قيمة التسوية مبلغ وقدره 500 مليون دولار أمريكي يتم سداده على مدار8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة في تاريخ تفعيل إتفاق التسوية، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل إتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 16 قسطًا نصف سنوي، بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، وسيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقًا لإحكام القانون المصري».

وأشار إلى أنه «في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقي تحت تفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقي من خلال الاعتماد المستندى البنكي الصادر لها، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية».