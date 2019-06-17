شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلم العربي» و«وثيقة الإنسانية» في مشروعات تخرج إعلام الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام بجامعة الأزهر مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة، برعاية الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور محمود الصاوى، وكيل الكلية.

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وتضمنت المشروعات تحقيقات وتقارير وحوارات وفنون صحفية متنوعة حول «وثيقة الأخوة الإنسانية» و«التعليم الأزهرى» و«الحلم العربى» و«دور المراكز البحثية الأزهرية في خدمة المجتمع المحلى والدولى»، حيث ركزت على قطاع المعاهد الأزهرية والمركز الدولى للسكان ومركز القلب والمرصد العالمى للفتوى ومركز الهندسة الوراثية ومركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال مشروعات حملت عناوين (روضة المعاهد، المرصد، نبض، دين الحياة، ناس، الجامع الأزهر، الأميرة موقع إلكترونى عن أسرار الطب النفسى).

وشدد الكاتب الصحفى عمر حسانين، مدير تحرير «المصرى اليوم»، عضو لجنة التحكيم، على ضرورة العمل في مشروعات التخرج وإتقانها منذ بداية العام الدراسى والاستفادة من أفكار الطلاب المتميزة في استمرارية صدور مثل هذه المجلات بقطاعات الأزهر.

وطالب مدير تحرير «المصرى اليوم» الجامعة بضرورة إيجاد معمل للتدريب العملى يكون ضمن مكونات المحتوى الدراسى، وتستعين الجامعة من الكوادر الصحفية في تدريب الطلاب على ممارسة وتنفيذ جميع الأشكال الصحفية. وعبر الدكتور عبدالصبور فاضل، رئيس قسم الصحافة والنشر، عن بالغ تقديره للجنة التحكيم وللدكتور أحمد زارع، والدكتور عبدالعظيم خضر، الأساتذة بالكلية، لجهدهم في متابعة وتحكيم مشروعات التخرج، مؤكدا أن القسم بسواعد طلابه وأساتذته سيكون له مستقبل متميز ومشروعات أفضل.